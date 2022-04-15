Не Захід. Арестович розповів, хто зупинить Путіна у разі ядерної війни

Європейські країни звернуться до тієї держави, яка зможе підібрати аргументи для президента РФ

Олексій Арестович розповів, хто зможе зупинити Володимира Путіна. / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у разі ядерного удару Росії країн НАТО Захід передусім звернеться до Китаю. Пекін зможе знайти аргументи для президента РФ Володимира Путіна та не допустить ядерної війни.

Про це Арестович сказав в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

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Він зазначив, що весь світ розуміє, що мають справу з "божевільним маніяком, який не зупиняється ні перед чим". Якщо Путін таки накаже вдарити по будь-якій європейській країні, то НАТО шукатиме допомоги в Китаї.

"Перше, до кого вони підуть (Захід у разі ядерного удару від Росії. – Ред.) – до китайців. Китайці почнуть тиснути дуже серйозні "кнопки". Китайці! Не Захід. І Путін стане перед простим вибором: ядерний удар по Китаю завдавати чи ні , на тиск. Китайці зможуть підібрати важелі. Я думаю, що офіцери охорони Путіна стануть мільярдерами і ситуацію буде вирішено в короткий термін", – сказав Арестович.

За його словами, у Кремлі у своєму змаганні з НАТО постійно забувають, що є Китай.

"Перше, що зробить НАТО, вони підуть до тієї людини, яка очолює Китай і скаже, що ця війна Китаю не потрібна. Якщо ця війна Китаю не потрібна, чи потрібна Китаю ядерна війна? А Китай знайде аргументи для Путіна", – додав Арестович.

У Кремлі відхрестилися від своїх загроз ядерними ударами

У Путіна вже не збираються застосовувати ядерну зброю у війні з Україною, попри озвучені раніше загрози. Ядерного удару завдадуть лише в тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави". Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю американському телеканалу PBS

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"При будь-якому розвитку подій (в Україні. –Ред.) причин застосовувати там ядерну зброю немає. (...) Ніхто не розглядає питання щодо застосування ядерної зброї, і навіть саму ідею про її застосування", – сказав Пєсков.

Прессекретар прокоментував погрози Путіна застосувати ядерну зброю, якщо у війну РФ проти України втрутиться третя країна: "Я так не думаю. Він (Путін) попередив, про те, що не треба втручатися. Якщо ж таке станеться, то у нас є засоби та можливості для того, щоб цьому запобігти та покарати тих, хто спробує".

Пєсков, говорячи про ядерну доктрину РФ, нагадав, що Росія "може і застосовуватиме ядерну зброю, тільки якщо потрібно ліквідувати загрозу самому існуванню Росії".

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