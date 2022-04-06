Дмитро Гордон про ядерну кнопку Кремля: Путін хоче жити, а їх тоді розхр*начать

Журналіст розповів про любов російського президента до гарного життя

Дмитро Гордон прокоментував наміри Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін не має наміру розпочинати ядерну війну — про це заявив український журналіст Дмитро Гордон в інтерв'ю виданню Delfi.

"Давайте міркувати разом знову ж таки. У міркуваннях завжди народжується істина. Путін дуже любить життя, дуже любить красиве життя. Награбовані у російського народу мільярди, десятки мільярдів доларів, будинки, яхти, інші принади, якими він себе оточив, показують, що він аж ніяк не аскет. Він любить гарне яскраве життя", — розповів Гордон.

За словами журналіста, Путін надто боїться втратити все це та померти.

"І те, що під час пандемії він сидить за столом на відстані восьми метрів не тільки від Макрона, а й від Шойгу з Герасимовим і від Лаврова, говорить тільки про одне: він боїться заразитися, боїться захворіти, боїться померти. Не буде він наказувати натиснути на ядерну кнопку, тому що у відповідь йому таке прилетить, і всю Росію розхр*начать до чортової матері", – сказав він.

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