Не дамо Заходу врятувати Україну – Скабеєва знову обмовилася

Пропагандистка зробила чергову заяву у своїй манері

Ольга Скабеєва. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська телеведуча та пропагандистка Ольга Скабеєва промовилася, що Росія не дасть Заходу "врятувати Україну".

"Ми виходимо з того, що все дуже добре, судячи з тих кадрів, які публікує МЗС РФ і за тією агонією, яка трапилася з усім колективним Заходом, вони розуміють, що Україну треба рятувати, інакше буде пізно, але ми її, звичайно, їм врятувати не дамо", – сказала вона на своєму шоу "60 хвилин".

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