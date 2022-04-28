Не дадим Западу спасти Украину – Скабеева снова проговорилась

Российская телеведущая и пропагандистка Ольга Скабеева проговорилась, что Россия не даст Западу "спасти Украину".
"Мы исходим из того что все очень хорошо, судя по тем кадрам которые публикует МИД РФ и по той агонии, которая приключилась со всем коллективным Западом, они понимают, что Украину надо спасать, иначе будет поздно, но мы ее конечно им спасти не дадим", – сказала она на своем шоу "60 минут".
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Истерики Скабеевой
- 28 марта пропагандистка Скабеева впервые заявила, что РФ хочет захватить Украину.
- Ольга Скабеева опозорилась из-за "паляниці", с помощью которой украинцы устраивают проверки российским оккупантам, которые не могут произнести это слово. В прямом эфире эта женщина заявила, что слово переводится как "клубника". По ее мнению, "паляниця" – это клубника.
- Ранее известная российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что "русофоб Резников" пришел уничтожать мирное население.
- Еще больше паники вызвало назначение основателя "Правого сектора" и командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
- Чуть раньше Скабееву вывела из себя комедийная песня украинских юмористов "Москва горит" ("Москва горить"). От увиденного она начала рассказывать, что в Украине нет газа, а Зеленскому вместе с украинцами от таких песен и мыслей о Москве становится теплее.