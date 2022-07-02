"Народ бунтує, майже всі написали відмову": окупант розповів матері про настрої військових РФ

Російські військові дедалі частіше масово відмовляються виконувати накази свого керівництва

Розмову окупанта та його матері вдалося перехопити українським спецслужбам. Колаж "Сьогодні"

Головне управління розвідки перехопило розмову, в якій окупант розповідає матері, що в його підрозділ багато військових хочуть звільнитися з армії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Подробиці

Син розповідає матері про те, що нещодавно написав рапорт на звільнення з армії. Також рапорти написали інші військовослужбовці його підрозділу та віддали старшому офіцеру.

"Там одному полкану (полковнику, – ред.). Стопка у нього здорова набралася. Тільки можу сказати – це точно. Усі практично написали відмову. Вчора сказали, що до штабу армії віддадуть, а там буде видно", – каже він.

У відповідь мати розповідає про новини, які прочитала в одному з телеграм-каналів про те, що 800 військових РФ відмовилися брати участь у бойових діях через низьку морально-психологічну обстановку. Також мати розповідає, що залишала звернення на сайті Міністерства оборони. Втім, якщо відповіді не прийде, звернеться до військової прокуратури. Каже, що має намір шукати юриста.

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Але окупант просить свою матір не наймати юриста, бо " зараз все вирішимо. Народ уже все бунтує. Відмовляється виконувати накази.

Російські військові відмовляються воювати