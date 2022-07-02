"Народ бунтує, майже всі написали відмову": окупант розповів матері про настрої військових РФ

Головне управління розвідки перехопило розмову, в якій окупант розповідає матері, що в його підрозділ багато військових хочуть звільнитися з армії.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Подробиці
Син розповідає матері про те, що нещодавно написав рапорт на звільнення з армії. Також рапорти написали інші військовослужбовці його підрозділу та віддали старшому офіцеру.
"Там одному полкану (полковнику, – ред.). Стопка у нього здорова набралася. Тільки можу сказати – це точно. Усі практично написали відмову. Вчора сказали, що до штабу армії віддадуть, а там буде видно", – каже він.
У відповідь мати розповідає про новини, які прочитала в одному з телеграм-каналів про те, що 800 військових РФ відмовилися брати участь у бойових діях через низьку морально-психологічну обстановку. Також мати розповідає, що залишала звернення на сайті Міністерства оборони. Втім, якщо відповіді не прийде, звернеться до військової прокуратури. Каже, що має намір шукати юриста.
Але окупант просить свою матір не наймати юриста, бо " зараз все вирішимо. Народ уже все бунтує. Відмовляється виконувати накази.
Російські військові відмовляються воювати
- Моряки каспійської флотилії Росії відмовляються виконувати бойові завдання. Причина – аварійний стан кораблів Окупанти таємно написали колективні листи Володимиру Путіну та Сергію Шойгу.
- В одному з перехоплень російський військовий поскаржився, що командування вважає його витратним матеріалом.
- Командири різних рівнів 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі у бойових діях. Окрім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення. Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4 військової бази 58 загальновійськової армії Південного військового округу відмовилися брати участь у бойових діях на території України.
- Підрозділи збройних сил Росії, які планували відправити на ротацію до України, відмовляються виконувати такі накази.
- Трохи раніше батьки російських злочинців у формі були сміливішими і вселяли своїм дітям, що ті мають розглядати війну в Україні як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів "спонсорами" та закликають їх займатися мародерством на повну.
- Ще один перехоплення телефонної розмови свідчить про те, що російські окупанти, що воюють в Україні, озлоблені на своїх командирів і готові скаржитися ними у військову прокуратуру РФ