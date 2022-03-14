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"Треба бити окупантів, як ми вміємо": нове звернення Зеленського

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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14 березня, 14:48
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Російська держава готувалася до війни десятки років, стверджує глава держави
19 день ЗСУ захищають Україну / Колаж "Сьогодні"
19 день ЗСУ захищають Україну / Колаж "Сьогодні"

Російські війська продовжують знищувати інфраструктуру України та бити містами. Однак поки що окупанти ще тут, потрібно захищати територію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, звертаючись до співвітчизників.

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"19 день нашого опору. ЗСУ тримаються мужньо і креативно. Ми завдаємо таких втрат ворогові, що він не знає, де ще шукати допомогу. Це виглядає шкода, але ми не маємо права розслаблятися", – каже Володимир Зеленський.

Вони накопичували військовий ресурс заради зла

Російська держава готувалася до війни десятки років.

"Вони накопичили значний військовий ресурс заради зла, заради підкорення сусідів. І заради знищення України, Європи, якою ми її знаємо, що ми цінуємо. Тому треба триматися, треба боротися, щоб перемогти. Щоб прийти до заслуженого українцями світу. Чесний світ. З гарантіями безпеки для нашої держави, наших людей. І щоб покласти це на папір у переговорах, складних переговорах", – додав глава держави.

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Економіка повинна зберігатися та відновлюватися

Поки держава воює, економіка має зберігатися та відновлюватися.

"На вулицях міст має з'явитися життя. Там, де дозволяє безпека. Там, де це можуть забезпечити люди. Аптека, торгівля, будь-який бізнес, який може просто працювати сьогодні. Щоб країна жила. Щоб уже починалося відновлення України. І це залежить від кожного. з нас, від кожного здатного працювати ", – стверджує Володимир Зеленський.

"Ми все збудуємо"

Російські війська продовжують бити по Київській, Чернігівській, Сумській областях, а також по Харкову, Донбасу та Півдні.

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"Знайте – ми все збудуємо. Ми всі відновимо. Кожна вулиця кожного міста. Кожен будинок, кожну квартиру кожного українця. Після війни, я впевнений, ми зможемо зробити це швидко. Ми направимо на це всі наші сили, всю допомогу світу. Ми вже формуємо фонди, щоб Україна жила, але зараз, коли окупанти ще на нашій землі, ми повинні бити їх так, як можемо, гнати їх так, як тільки вміємо. Українське серце", – додав Володимир Зеленський.

Друга спроба масового наступу на Україну

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що у російських військ буде друга спроба. масового наступу на Україну. Атаки можуть тривати два-три тижні. За його словами, поки що окупанти взяли паузу.

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