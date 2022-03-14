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"Надо бить оккупантов, как мы умеем": новое обращение Зеленского

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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14 марта, 14:48
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Российское государство готовилось к войне десятки лет, утверждает глава государства
19 день ВСУ обороняют Украину / Коллаж "Сегодня"
19 день ВСУ обороняют Украину / Коллаж "Сегодня"

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру Украины и бить по городам. Однако пока оккупанты еще здесь, нужно защищать территорию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к соотечественникам.

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"19 день нашего сопротивления. ВСУ держатся мужественно и креативно. Мы наносим такие потери врагу, что он не знает, где еще искать помощь. Это выглядит жалко, но мы не имеем права расслабляться", – говорит Владимир Зеленский.

Они накапливали военный ресурс ради зла

Российское государство готовилось к войне десятки лет.

"Они накопили значительный военный ресурс ради зла, ради покорения соседей. И ради уничтожения Украины, Европы, которой мы ее знаем, что мы ценим. Потому нужно держаться, нужно бороться, чтобы победить. Чтобы прийти к заслуженному украинцами миру. Честный мир. С гарантиями безопасности для нашего государства, наших людей. И чтобы возложить это на бумагу в переговорах, сложных переговорах", – добавил глава государства.

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Экономика должна сохраняться и восстанавливаться

Пока государство воюет, экономика должна сохраняться и восстанавливаться.

"На улицах городов должна появиться жизнь. Там, где разрешает безопасность. Там, где это могут обеспечить люди. Аптека, торговля, любой бизнес, который может просто работать сегодня. Чтобы страна жила. Чтобы уже начиналось восстановление Украины. И это зависит от каждого из нас, от каждого способного работать", – утверждает Владимир Зеленский.

"Мы все построим"

Российские войска продолжают бить по Киевской, Черниговской, Сумской областях, а также по Харькову, Донбассу и на Юге.

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"Знайте – мы все построим. Мы все восстановим. Каждая улица каждого города. Каждый дом, каждую квартиру каждого украинца. После войны, я уверен, мы сможем сделать это быстро. Мы направим на это все наши силы, всю помощь миру. Мы уже формируем фонды, чтобы Украина жила. Но сейчас, когда оккупанты еще на нашей земле, мы должны бить их так, как можем. Гнать их так, как только умеем. Защищать города. Защищать деревни. Защищать каждый метр нашей земли и каждую часть нашего сердца. Украинское сердце. Украинская душа", – добавил Владимир Зеленский.

Вторая попытка массового наступления на Украину

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у российских войск будет вторая попытка массового наступления на Украину. Атаки могут продолжаться две-три недели. По его словам, пока оккупанты взяли паузу.

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