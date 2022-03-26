Над Донбасом бійці ООС збили три російські літаки та вісім танків

Загальні втрати загарбників становили близько 170 людей.

Українські захисники знищують техніку окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські бійці Об'єднаних сил успішно відбили дев'ять атак ворога на Донбасі та завдали втрат російським окупантам.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Українські захисники знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Загальні втрати загарбників становили близько 170 людей. Підрозділи протиповітряної оборони в небі Донбасу збили три ворожі літаки і три безпілотні літальні апарати противника типу "Орлан-10".

Загальні втрати загарбників становили близько 170 людей. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три ворожі літаки і три безпілотні літальні апарати противника типу "Орлан-10".

Росію накрила хвиля звільнень

"Сегодня" раніше розповідали, що кожній п'ятій російській компанії довелося скоротити штат або відправити співробітників у простий. У 13,7% компаній виторг упав більш ніж на 50%, а 3,5% підприємств змушені закритися. Крім того, компаніям нема чим виплачувати зарплати.

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