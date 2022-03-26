Над Донбассом бойцы ООС сбили три российских самолета и восемь танков

Общие потери захватчиков составили около 170 человек.

Украинские защитники уничтожают технику оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские бойцы Объединенных сил успешно отбили девять атак врага на Донбассе и нанесли потери российским оккупантам.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Украинские защитники уничтожили 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Общие потери захватчиков составили около 170 человек. Подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили три вражеских самолета и три беспилотных летательных аппарата противника типа "Орлан-10".

Общие потери захватчиков составили около 170 человек. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три вражеских самолета и три беспилотных летательных аппарата противника типа "Орлан-10".

Россию накрыла волна увольнений

"Сегодня" ранее рассказывали, что каждой пятой российской компании пришлось сократить штат или отправить сотрудников в простой. В 13,7% компаний выручка упала более чем на 50%, а 3,5% предприятий вынуждены закрыться. Кроме того, компаниям нечем выплачивать зарплаты.

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