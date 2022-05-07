На Херсонщині окупанти змушують людей працювати за законами РФ

Бізнесменам загрожують російські військові

Окупанти вже вводять у Херсоні закони Росії / Колаж "Сьогодні"

Російська окупаційна влада в Херсонській області змушує підприємців отримувати "тимчасові дозволи" на роботу під загрозою конфіскації у них бізнесу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

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Що відомо

Повідомляється, що представники окупаційних адміністрацій у Херсонській області здійснюють об'їзд об'єктів промисловості. Насамперед – виробників харчової продукції.

"Їхня мета – примус керівництва та персоналу до співпраці. Група осіб (до 10 чоловіків) у військовій формі ЗС РФ зі зброєю прибуває до офісів комерційних компаній та в ультимативній формі вимагає продовження виробництва продукції. Для цього, за словами рашистів, необхідно "офіційно" оформити свою діяльність за російськими правилами та отримати "тимчасовий дозвіл" на роботу від "військово-цивільних адміністрацій". При цьому, всі проблемні питання, зокрема – постачання сировини та забезпечення збуту, необхідно вирішувати через місцеву комендатуру" , – йдеться у повідомленні ГУР України.

Власників підприємств попереджають, що у разі припинення роботи чи порушення будь-яких вимог окупантів вони замінять керівництво та персонал із числа лояльних до них людей.

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