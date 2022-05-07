На Херсонщині окупанти змушують людей працювати за законами РФ

Російська окупаційна влада в Херсонській області змушує підприємців отримувати "тимчасові дозволи" на роботу під загрозою конфіскації у них бізнесу.
Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
Що відомо
Повідомляється, що представники окупаційних адміністрацій у Херсонській області здійснюють об'їзд об'єктів промисловості. Насамперед – виробників харчової продукції.
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"Їхня мета – примус керівництва та персоналу до співпраці. Група осіб (до 10 чоловіків) у військовій формі ЗС РФ зі зброєю прибуває до офісів комерційних компаній та в ультимативній формі вимагає продовження виробництва продукції. Для цього, за словами рашистів, необхідно "офіційно" оформити свою діяльність за російськими правилами та отримати "тимчасовий дозвіл" на роботу від "військово-цивільних адміністрацій". При цьому, всі проблемні питання, зокрема – постачання сировини та забезпечення збуту, необхідно вирішувати через місцеву комендатуру" , – йдеться у повідомленні ГУР України.
Власників підприємств попереджають, що у разі припинення роботи чи порушення будь-яких вимог окупантів вони замінять керівництво та персонал із числа лояльних до них людей.
Обстановка на Херсонщині
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- Президент РФ Володимир Путін спробує створити "республіку" у Херсонській області до 9 травня.