На фронті загинув гендиректор видавництва та журналіст Володимир Чеповий

Генеральний директор видавництва "Бліц-Інформ" та шеф-редактор журналу "Бізнес" Володимир Чеповий загинув у бою.
Інформацію підтвердили речник заступника голови Київської міської державної адміністрації Людмила Шикота та нардеп Ірина Геращенко у Facebook, Національна спілка журналістів України в Telegram.
"Підтвердили, що в бою загинув генеральний директор видавництва "Бліц-Інформ", шеф-редактор журналу "Бізнес", автор проєкту "Бізнес 100". Енергійний, веселий, активний Володимир Чеповий. Такий ініціативний, відкритий, такий живий завжди", – написала Шикота.
Геращенко додала, що Чеповий, з початком вторгнення, як тисячі інших чоловіків, узяв у руки зброю та захищав країну.
Національна спілка журналістів України повідомила, що Чеповий пішов на фронт добровольцем ТРО і загинув у перші тижні червня. Його тіло змогли ідентифікувати 21 червня.
Раніше ми повідомляли, що під Ізюмом у Харківській області загинув Олександр Махов – багаторічний воєнкор каналу "Україна" та доброволець, який пройшов Дебальцеве.
Також нагадаємо, на фронті загинув журналіст Максим Мединський.