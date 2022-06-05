На Донбасі знищили високопоставленого командира "ДНР": у ЗСУ назвали ім'я

Загиблий мав звання генерал-майора. Артилерія ЗСУ накрила його під час штурму одного з міст на Донеччині

На Донбасі артилерія ЗСУ знищила Романа Кутузова / Фото: Колаж: Сьогодні

Артилерія ЗСУ 5 червня знищила на Донбасі командира так званого "1-го армійського корпусу ДНР" Романа Кутузова.

Таку інформацію оприлюднив у Facebook офіцер морської піхоти ЗСУ Дмитро Іванов.

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"Наші "задвухсотили" неабияку птаху – командира 1 АК "ДНР" Романа Кутузова. Цілий "генерал-майор". Прославився як людина, яка дуже любила методи пана Жукова і тому кидала м'ясо в бій як... як м'ясо", – розповів український морпіх.

За інформацією Іванова, 5 червня Кутузов "віддав 1-й та 100-й бригаді самовбивчий наказ щодо штурму одного населеного пункту на Донеччині".

"Війська чи то не поспішали це виконувати, чи взагалі забили на наказ – точно не відомо, але Ромка був вимушений очолити штурм, приїхавши на передову. Ну такий гарний, на білому коні, прямо як Безугла у камуфляжі, тільки красивіший. У результаті роботи нашої арти поїхав додому у пакетику. Арта, ви красунчики!" – пише Іванов.

Окупанти шоковані загибеллю командира

У так званій "ДНР" почали писати про загибель "високопоставленого" командира "республіки".

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Прізвище поки що не називається. Депутат Держдуми РФ Дмитро Саблін у своєму Telegram-каналі назвав лише ім'я – Роман.

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У соцмережах припускали, що йдеться про Романа Воробйова, якого місяць тому оголосили "героєм "ДНР".