"Люди помирають на руках": медик з "Азовсталі" звернувся до Туреччини за евакуацією (відео)

На заводі немає медикаментів, щоб лікувати людей

Чоловік розповів, що на заводі постійні обстріли/Фото: колаж: "Сьогодні"

Медик з "Азовсталі" звернувся до Туреччини з проханням про допомогу з евакуацією людей. Він розповів, що люди помирають через нестачу медикаментів.

Відео звернення опублікували в Telegram-каналі "Україна 24".

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"Зараз надаю медичну допомогу пораненим на "Азовсталі". До війни ніколи не бачив смерті. Працював на швидкій допомозі, завжди чим міг допомагав людям. Але тут мені боляче дивитися, як люди помирають на руках просто через нестачу антибіотиків", — сказав медик.

Він розповів, що завод постійно обстрілюють.

"Нас постійно обстрілюють з повітря, моря та землі. Благаю вас провести процедуру виводу всіх людей, у тому числі військових, з території "Азовсталі". Зупиніть цей кошмар", — попросив медик.

Так він наголосив, що Туреччина та Україна завжди підтримували тісні зв'язки.

"Ви й ваша країна маєте велику вагу в політиці нашого регіону. Ми не знаємо, кому вже писати й до кого звертатися. Тому звертаюсь до вас. Я вірю щиро в те, що всевишній не залишить наші благі справи і ви допоможете нам", — додав медик.

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Зеленський просить ООН про евакуацію поранених з "Азовсталі"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Він попросив посприяти у вивезенні з "Азовсталі" усіх поранених.

Зеленський подякував Генеральному секретарю за його зусилля з евакуації українських громадян з "Азовсталі". Крім того, він проінформував Гутерреша про успішне проведення першого етапу, під час якого з "Азовсталі" вдалося вивезти 121 людину, та висловив сподівання на успішне продовження евакуаційної операції, яка ще триває.

Глава держави подякував ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста, які продемонстрували можливість досягнення прогресу в найскладніших гуманітарних кризах.

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"Про роль ООН та МКЧХ у цьому дізнався весь світ. Це продемонструвало, що міжнародні організації можуть бути дієвими", – зазначив Зеленський.

Президент звернувся до Генсека ООН з проханням сприяти у вивезенні з "Азовсталі" усіх поранених.

"Під загрозою – життя людей, які залишаються там. Для нас важливий кожен і кожна. Просимо вашого сприяння у їх порятунку", – сказав глава держави.

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