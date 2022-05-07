"Люди втрачають розум через кількість тіл": розповідь учасника розбору завалів в Маріуполі

У людей у Маріуполі почастішали нервові зриви. Все через те, що під натиском окупантів, городяни розгрібають у місті завали, під якими знаходяться сотні трупів. Під час роботи маріупольці впадали у мовчазний ступор або у них траплялася істерика.
Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.
"У людей, які працюють на завалах, траплялося блювота, а також вони впадали в мовчазний ступор. Регулярно траплялися істерики. Все тому, що кількість людських тіл та їхніх фрагментів під завалами зводить з розуму. Під кожним будинком, який вони розгрібали, було близько 80-100 трупів", - йдеться у повідомленні.
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Радник мера стверджує, що офіційні цифри людських втрат у Маріуполі з реальними можуть не співпадати.
"У людей у місті зараз нервові зриви. Деякі раптово починають сміятися, деякі плачуть. Люди стали більше містом пересуватися і бачать всі жахи, всі руйнування. Тепер вся картина у них перед очима. Психіка і не витримує радості "російського світу"", – йдеться у повідомленні.
Біля Маріуполя знайшли вже третю братську могилу
Поблизу Маріуполя зафіксували вже третє місце масового поховання людей. Викопані траншеї супутник виявив біля цвинтаря окупованого російськими військами селища Старий Крим за 5 км від міста.
Довжина нових траншів сягає понад 200 метрів. Перші вириті траншеї на місцевому цвинтарі з'явилися 24 березня, вони були довжиною близько 70 метрів.
Вже 7 квітня помітили, що місце поховання побільшало, а частина траншей була закопана.
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