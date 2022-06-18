Краще суїцид, ніж Україна. Окупанти готові на все, щоб більше не воювати

В одному з російських санаторіїв сталася НП

В одному з санаторіїв у Підмосков'ї десятки військових порізали собі вени. / Фото: Колаж: Сьогодні

Санаторії Міноборони Росії в Підмосков'ї переповнені пораненими російськими військовими. Окупанти розкривають собі вени, щоб не їхати назад в Україну.

Про це повідомив у Facebook журналіст Роман Цимбалюк.

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Як повідомляється, в одному з санаторіїв після появи заяв керівництва про те, що "Ми вас відправимо назад воювати в Україну", десятки військових порізали собі вени.

Журналіст зазначив, що НП сталася минулого тижня.

"Можна привітати цих військових із першим правильним кроком в їхньому житті", – сказав Цимбалюк.

Розпач окупантів

Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало перехоплені розмови окупантів, з яких стало відомо, що вони висловлюють небажання воювати в Україні та готові розстрілювати своїх командирів.

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"Немає людей. У ротах залишилося по 10-15 людей. Безвихідна ситуація. У них у штабі дані висять – укомплектованість нашої бригади 87%. Нас тут навіть 10% не набереться. Навіть якщо ви зараз командирами взводів приїдете, вам нема з ким працювати. Немає ані саперів, ані екіпажів, немає керівників, ми вже морально так убиті... Мені вчора так мультануло, я думаю, зараз ці замполіти хоч раз ще прийдуть, я їх тут тварюків розстріляю... Нерви здають. У мене в голові не тримається: чому не виведуть нас? Від БТГр нічого не залишилося. По 10-15 людей. Від нашої роти тут на передку 7-8 людей", – сказав окупант.

Раніше на перехопленій розмові окупант РФ у тимчасово окупованому Ізюмі скаржився батькові, як намагається уникнути участі в бойових діях та як їх не відпускають додому.