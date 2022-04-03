Льотчик із Криму порвав російський паспорт та захищає український народ від окупантів

Чоловік приїхав із окупованого Криму, щоб захистити свою улюблену країну

Кримчанин захищає Україну, порвавши паспорт Росії. Колаж "Сьогодні"

Льотчик-випробувач із окупованого Криму та захисник України Олексій порвав свій паспорт громадянина Росії.

Про це повідомив на своєму телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Олексій приїхав із окупованого Криму, щоб захистити свою улюблену країну та батьківщину України. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував відео розповідь льотчика із Криму.

"У 2014 році, коли Росія напала на Крим і трапилася анексія, мені довелося отримати паспорт громадянина РФ, щоб отримувати хоч якісь виплати та застрахувати своє житло. Але зараз, коли Росія розпочала повномасштабний наступ на мою батьківщину, я прийшов захистити український народ!" Слава Україні!" – Сказав чоловік і розірвав паспорт РФ.

За словами Геращенка, зараз саме час це зробити кожному кримчанину, якого насильно змусили ухвалити громадянство.

"Дуже скоро ми відсвяткуємо довгоочікувану перемогу та повернемо Крим у велику та дружну родину України!", – повідомив радник міністра внутрішніх справ.

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