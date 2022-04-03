Летчик из Крыма порвал российский паспорт и защищает украинский народ от оккупантов

Мужчина приехал с оккупированного Крыма, чтобы защитить свою любимую страну

Крымчанин защищает Украину, порвав паспорт России. Коллаж "Сегодня"

Летчик-испытатель из оккупированного Крыма и защитник Украины Алексей порвал свой паспорт гражданина России.

Об этом сообщил на своем телеграм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Алексей приехал с оккупированного Крыма, чтобы защитить свою любимую страну и родину Украину. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео рассказ летчика из Крыма.

"В 2014 году, когда Россия напала на Крым и случилась аннексия, мне пришлось получить паспорт гражданина РФ, чтобы получать хоть какие-то выплаты и застраховать свое жилье. Но сейчас, когда Россия начала полномасштабное наступление на мою родину я пришел защитить украинский народ! Слава Украине!" – сказал мужчина и разорвал паспорт РФ.

По словам Геращенко, сейчас самое время это сделать каждому крымчанину, которого насильно заставили принять гражданство

"Очень скоро мы отпразднуем долгожданную победу и вернем Крым в большую и дружную семью Украины!", – сообщил советник министра внутренних дел.

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