Кремль затягує повідець? Ватажок "ДНР" Пушилін раптово замінив "прем'єра"

"Глава ДНР" відправляє у відставку своїх підопічних

Ватажок "ДНР" Пушилін звільнив "прем'єра" Ананченка/Фото: колаж: "Сьогодні"

Так званий "глава ДНР" Денис Пушилін звільнив Олександра Ананченка від "посади голови уряду ДНР" та відправив у відставку "уряд ДНР".

Про це повідомляють підконтрольні ОРДО джерела, повідомляє DonPress.

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Зокрема повідомляється, що "виконувачем обов'язків голови уряду ДНР" призначено громадянина РФ Віталія Хоценка — директора департаменту міністерства промисловості та торгівлі Росії. Раніше він був міністром енергетики, промисловості та зв'язку Ставропольського краю.

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Третій стрілецький батальйон так званої "ДНР" записав до ватажка окупованої території Дениса Пушиліна відеозвернення, висловивши невдоволення та заявивши про низку вимог. Окупанти обурюються, що їх мобілізували без медогляду і кинули в найгарячіші точки. Хоча призовникам з "ДНР" красномовно обіцяли, що вони відновлюватимуть порядок на "звільнених" територіях.

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Окупанти уточнили, що претензії висувають мобілізовані з 23 лютого до цього часу.

Вони скаржаться, що їх відправили на війну без обов'язкового медобстеження. Багато мобілізованих мають гострі хронічні захворювання.

Окрім того, з 13 березня їх кинули на передові позиції у місті Маріуполь. Станом на 23 травня вижити вдалося 60% особового складу третього стрілецького батальйону. Після цього їх перекинули на територію "іншої держави", а саме "ЛНР".

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Також "військовослужбовці" поскаржилися, що морально та фізично виснажені і через це неспроможні виконувати бойові завдання.

Окупанти зажадали повернути їхній підрозділ на "територію ДНР", у місце постійної дислокації. Також вони вимагають провести ротацію та прибрати їх з місць запеклих боїв, перекинувши на охорону "державних об'єктів". Крім того, вони попросили про демобілізацію.

Від Пушиліна вимагали надати відповідь письмово.

До речі, у розмовах між собою донеччани промовисто називають ватажка Пушиліна так – петушилін або пеніс душилін.

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