Ватажок "ДНР" Пушилін потрапив під обстріл української артилерії — ЗМІ

Також повідомляється про ліквідацію члена російського командування

Пушилін, ймовірно, поранений / Фото: Колаж: Сьогодні

Ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна, ймовірно, було поранено в окупованому Лимані Донецької області Відео, які публікуються з ним, — старі. Про це написало видання РІА Мелітополь.

"За непідтвердженою інформацією, головного клоуна так званої "ДНР" Пушиліна було поранено в місті Лимані Донецької області. А все відео, яке зараз публікується з ним — старі консерви", — йдеться у повідомленні.

Цю інформацію пізніше підтвердив радник голови МВС Віктор Андрусів.

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"Підтверджую, що в Лимані був поранений Пушилін. Шкода, що тільки поранений", – написав він.

Також про це написав радник голови МВС Антон Геращенко.

"У м. Лимані (Донецька область) у ході артилерійського удару постраждали 72 кадировці і був поранений Пушилін, який віз представляти гауляйтера окупованого Лимана", – повідомив він.

Користувач Twitter під ніком Ja NeUmerHerwam пише, що в Лиман Пушилін приїжджав нібито з тим, щоб призначити "мера" захопленого міста.

"Пушилін приїжджав сьогодні в Лиман призначати псевдомера, але по нашій розвідці пройшло, де це буде, і наші Боги Війни це зробили, Пушилін "трьохсотий", близько 50 чеченців "двохсотих", близько десятка техніки підбито і "двохсотий" хтось із верхівки РФ! – написав він.

Ця інформація також поки що не підтверджена.

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