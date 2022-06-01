Главарь "ДНР" Пушилин попал под обстрел украинской артиллерии — СМИ

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Пушилин, вероятно, ранен / Фото: Коллаж: Сегодня

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин, вероятно, был ранен в оккупированном Лимане Донецкой области. Видео, которые публикуются с ним, — старые. Об этом написало издание РИА Мелитополь.

"По неподтвержденной информации, главный клоун так называемой "ДНР" Пушилин был ранен в городе Лимане Донецкой области. А все видео, которые сейчас публикуются с ним — старые консервы", — говорится в сообщении.

Эту информацию позже подтвердил советник главы МВД Виктор Андрусив.

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"Подтверждаю, что в Лимане был ранен Пушилин. Жаль, что только ранен", — написал он.

Также об этом написал советник главы МВД Антон Геращенко.

"В г. Лимане (Донецкая область) в ходе артиллерийского удара пострадали 72 кадыровца и был ранен Пушилин, который вез представлять гауляйтера оккупированного Лимана", — сообщил он.

Пользователь Twitter под ником Ja NeUmerHerwam пишет, что в Лиман Пушилин приезжал якобы для того, чтобы назначить "мэра" захваченного города.

"Пушилин приезжал сегодня в Лиман назначать псевдомэра, но по нашей разведке прошло, где это будет, и наши Боги Войны это сделали, Пушилин "трехсотый", порядка 50 чеченцев "двухсотых", около десятка техники подбиты и "двухсотый" кто-то из верхушки РФ!" — написал он.

Эта информация также пока не подтверждена.

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