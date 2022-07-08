Гарно горять! ЗСУ знищили танкову роту РФ (відео)

Артилерія накрила одразу кілька машин окупантів

/ Фото: скріншот

Артилерійські та інженерні підрозділи ЗСУ розправилися із 9 танками. Відео знищення танкової роти російських окупантів з'явилося у мережі.

У ролику показано зйомку з повітря. На відео видно, як артилерія накриває вогнем одночасно кілька танків. Машини вибухають і горять, їх огортає густий дим.

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Втрати Росії

Збройні сили України продовжують завдавати ударів російським окупантам. На ранок 7 липня вже знищено 1602 танки загарбників. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.07 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 36650 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1602 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 3797 (+8) од.;

артилерійських систем – 815 (+3) од.;

РСЗВ ‒ 247 (+0) од.;

засобів ППО – 107 (+0) од.;

літаків – 217 (+0) од.;

вертольотів – 187 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3);

крилатих ракет – 155 (+2);

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2665 (+17) од.;

спеціальної техніки – 66 (+1).

У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.