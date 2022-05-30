Корбан закликав забути інтрижки та нашпигувати північ України "сюрпризами" для окупантів

Глава штабу територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан заявив, що необхідно терміново мінувати кордони на півночі України.
Про це він написав у Facebook.
"Не втрачайте час даремно"
"Київ, Суми, Чернігів, Харків – необхідно терміново будувати глибоку ешелоновану оборону! Мінуйте північні кордони!" – сказав Корбан.
Також він закликав "відкинути інтрижки та не гаяти часу", не уточнивши, з чим пов'язаний цей меседж.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов прокоментував військову активність окупантів на кордоні з Чернігівською областю, заявивши, що вони не зможуть захопити Київ, а ймовірність другої спроби наступу на столицю низька.