Корбан призвал забыть интрижки и нашпиговать север Украины "сюрпризами" для оккупантов

Глава штаба территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что необходимо срочно минировать границы на севере Украины.
Об этом он написал в Facebook.
"Не теряйте время зря"
"Киев, Сумы, Чернигов, Харьков – необходимо срочно строить глубокую эшелонированную оборону! Минируйте северные границы!" – сказал Корбан.
Также он призвал "отбросить интрижки и не терять время зря", не уточнив, с чем связан этот меседж.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов прокомментировал военную активность оккупантов на границе с Черниговской областью, заявив, что они не смогут захватить Киев, а сама вероятность второй попытки наступления на столицу низкая.