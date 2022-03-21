Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Київ уже не головна ціль. Путін вигадав "план Б" по Україні

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 березня, 09:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чиновники США вважають, що окупанти спробують переключити сили з Києва на східні регіони і змусити прийняти їхні вимоги, інакше Путін може розв'язати довгу війну
Путін змінив стратегію війни проти України
Путін змінив стратегію війни проти України / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін більше не ставить головною метою взяти столицю, він намагатиметься змусити Україну здати південні та східні території. Свою тактику він змінив через те, що війська РФ не змогли виконати початкові плани і бої продовжуються вже понад три тижні.

Про це пише WSJ із посиланням на неназваних американських чиновників.

Реклама

"План Б" Путіна

Президент РФ хоче змусити Київ прийняти претензії Росії на південні та східні території України. Росія хоче забезпечити "сухопутний міст" між Росією та Кримським півостровом, а також розширити контроль над Донбасом.

При цьому армія окупантів продовжить обстрілювати мирних жителів. Путін сподівається, що це змусить Володимира Зеленського погодитись на його вимоги, зокрема на нейтральний статус.

Якщо "план Б" не спрацює?

Чиновники США вважають, що якщо вимоги Путіна відхилять, він може спробувати утримати всі зайняті території та продовжить війну. Ймовірно, він повертається до тактики облоги. Це означає, що війна може затягнутися на тижні, а можливо, і місяці.

Реклама

При цьому офіційні особи штатів зазначають, що Путін може розширити свої військові цілі, якщо його армія почне досягати більшого успіху.

А що із Києвом?

Статус столиці поки що залишається відкритим питанням. На думку чиновників, враховуючи потужний опір України, незрозуміло, чи зможуть військові РФ зібрати достатньо військ, щоб оточити та захопити Київ.

У тексті уточнюється, що інтерпретація стратегії Путіна – не офіційна оцінка розвідувальної спільноти, а думка деяких офіційних осіб США, які мають доступ до секретної інформації.

Реклама

Чи погодиться Україна на вимоги РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може поступитися своєю територіальною цілісністю – є компроміси, на які країна не може піти у переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним.

Росія не може змусити громадян іншої країни скоритися.

"Жодних компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом. Про це говорив український народ. Українці не зустрічали російських солдатів з букетом квітів, а зустрічали їх хоробро. Вони зустрічали їх зі зброєю у руках", – заявив він.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Вибране
Наші автори
Ігор Сєров "Російський військовий корабель, йди на*уй": ми поспілкувалися з мамою легендарного воїна Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Гуманітарні коридори у Луганській області – де пройде евакуація 19 березня Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бойові дії
Докладніше
Всі подробиці
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Технології
За кордоном
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Полковник Гудзь Валерій Федорович, комбриг, був нагороджений орденами - Богдана Хмельницького та "Народний Герой". Мав можливість не йти на фронт, але вирішив воювати, взявши на себе командування підрозділом. За героїчну оборону Попасної представлений до звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Іван Федоров - мер Мелітополя. Відмовився співпрацювати з російськими загарбниками, і терористи викрали його з робочого кабінету. 5 днів під дулами автоматів в камері з постійними погрозами та вимогами співпрацювати. Він витримав. Мера обміняли на 9 російських солдатів-строковиків. Президент Зеленський нагородив Федорова орденом «За мужність».
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти