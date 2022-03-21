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Киев уже не главная цель. Путин придумал "план Б" по Украине

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21 марта, 09:00
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Чиновники США считают, что оккупанты попытаются переключить силы с Киева на восточные регионы и заставить принять их требования, в ином случаев Путин может развязать долгую войну
Путин изменил стратегию войны против Украины
Путин изменил стратегию войны против Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин больше не ставит главной целью взять столицу, он будет пытаться заставить Украину сдать южные и восточные территории. Свою тактику он изменил из-за того, что войска РФ не смогли выполнить первоначальные планы и бои продолжаются уже более трех недель.

Об этом пишет WSJ со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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"План Б" Путина

Президент РФ хочет заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины. Россия хочет обеспечить "сухопутный мост" между Россией и Крымским полуостровом, а также расширить контроль над Донбассом.

При этом армия оккупантов также продолжит обстреливать мирных жителей. Путин надеется, что это заставит Владимира Зеленского согласиться на его требования, в частности на нейтральный статус.

Если "план Б" не сработает?

Чиновники США считают, что если требования Путина отклонят, он может попытаться удержать все занятые территории и продолжит войну. Вероятно, он возвращается к тактике осады. Это означает, что война может затянуться на недели, а возможно и месяцы.

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При этом официальные лица штатов отмечают, что Путин может расширить свои военные цели, если его армия начнет добиваться большего успеха.

А что с Киевом?

Статус столицы пока остается открытым вопросом. По мнению чиновников, учитывая мощное сопротивление Украины, непонятно, смогут ли военные РФ собрать достаточно войск, чтобы окружить и захватить Киев.

В тексте уточняется, что интерпретация стратегии Путина – не официальная оценка разведывательного сообщества, а точка зрения некоторых официальных лиц США, имеющих доступ к секретной информации.

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Согласится ли Украина на требования РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может поступиться своей территориальной целостностью – есть компромиссы, на которые страна не может пойти в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Россия не может заставить граждан другой страны покориться.

"Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом. Об этом говорил украинский народ. Украинцы не встречали российских солдат с букетом цветов, а встречали их храбро. Они встречали их с оружием в руках", – заявил он.

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