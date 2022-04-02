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Кожен п'ятий українець почав заощаджувати на їжі – ООН

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2 квітня, 01:31
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Війна в Україні змусила нас зберегти кошти на всьому, що тільки можна
Кожен п'ятий українець тепер повідомляє, що йому доводиться скорочувати обсяг та кількість прийомів їжі. Колаж "Сьогодні"
Кожен п'ятий українець тепер повідомляє, що йому доводиться скорочувати обсяг та кількість прийомів їжі. Колаж "Сьогодні"

В Україні кожен п'ятий мешканець почав заощаджувати на їжі після початку війни. А дорослі віддають їжу дітям.

Про це повідомляє ООН.

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"У країні, яка раніше вирощувала продукти харчування для 400 мільйонів людей по всьому світу, кожен п'ятий тепер повідомляє, що йому доводиться скорочувати обсяг і кількість прийомів їжі, тоді як дорослі пропускають прийоми їжі, щоб нагодувати дітей", – Заявляють в ООН.

РФ накопичує сили

Російські військові накопичують свої сили у Донбасі, Маріуполі та на Харківському напрямку. Армія РФ збирається завдати нових ударів. Українські військові робитимуть все, щоб зупинити окупантів.

"Російські війська накопичують потенціал для ударів. Потужні удари. Будемо захищатися. Робитимемо все, що зможемо, щоб зупинити окупантів і очистити нашу землю від їхніх злих і безглуздих химер" , – уточнив президент України Володимир Зеленський.

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