Каждый пятый украинец начал экономить на еде – ООН

Война в Украине заставила нас сохранить средства на всем, чем только можно

Каждый пятый украинец теперь сообщает, что ему приходится сокращать объем и количество приемов пищи. Коллаж "Сегодня"

В Украине каждый пятый житель начал экономить на еде после начала войны. А взрослые отдают свою еду детям.

Об этом сообщает ООН.

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"В стране, которая раньше выращивала продукты питания для 400 миллионов человек по всему миру, каждый пятый теперь сообщает, что ему приходится сокращать объем и количество приемов пищи, в то время как взрослые пропускают приемы пищи, чтобы накормить детей", - заявляют в ООН.

РФ накапливает силы

Российские военные накапливают свои силыв Донбассе, Мариуполе и на Харьковском направлении. Армия РФ собирается нанести новые удары. Украинские военные будут делать все, чтобы остановить оккупантов.

"Российские войска накапливают потенциал для ударов. Мощные удары. Будем защищаться. Будем делать все, что сможем, чтобы остановить оккупантов и очистить нашу землю от их злых и бессмысленных химер", – уточнил президент Украины Владимир Зеленский.

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