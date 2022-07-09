Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🎆 "Бавовна" в Росії ⚔ Бої на Донбасі
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Капітан 103-ї бригади розповів про роботу HIMARS на фронті (відео)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 липня, 19:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
РСЗВ успішно завдають ударів по російських окупантах
Олександр Ганущин наголосив, що ті, хто кажуть, що Україні дають мало HIMARS, не до кінця розуміють один важливий момент.
Олександр Ганущин наголосив, що ті, хто кажуть, що Україні дають мало HIMARS, не до кінця розуміють один важливий момент. / Фото: Колаж: Сьогодні

Реактивні системи залпового вогню HIMARS, які надали Україні Сполучені Штати Америки, мають – на відміну від усіх інших типів ракет – різні модифікації снарядів. Проте мають і понад 40 елементів, які самостійно можуть вражати окремі цілі та й загалом летять точно в ціль.

Про це розповів капітан 103 бригади ТРО Олександр Ганущин в ефірі каналу "Україна 24" в межах єдиного телемарафону.

Реклама

Важливе запитання

"Ті, хто говорять, що нам дають мало HIMARS, вони не до кінця розуміють, так би мовити, наші потуги та можливості. Насправді одна випущена ракета з HIMARS – це виліт 150 тис. доларів. Повний пуск шести ракет – це 1 млн доларів. До речі, США зробили 5900 пусків в Іраку – це, щоб розуміти, до чого ми наближаємося" – розповів він.

За його словами, найбільшою проблемою для ЗСУ є те, що в окупантів є більше – в 7-10 разів – боєприпасів до їх старих артилерійських систем:

"Тому HIMARS тут, як ніколи, є доречним. Бо шлях боєприпасу розпочинається із залізничного вагона, перевантаження на залізничні станції на великий склад, тоді на склад підрозділу, а підрозділ умовно везе "на ґрунт" або тримає в КамАЗі чи біля гаубиці або "Граду". Ось саме ця ділянка, починаючи зі складу до оцього виїзду машини з боєкомплектом до конкретної батареї з "Градами", є надзвичайною ціллю для власне ракет HIMARS".

Крім цього, він заявив, що виникає запитання: що українська армія рознесе швидше – арсенал на всій протяжності від точки входу їх на окуповану територію України до конкретної батареї чи самі батареї?

"Це, напевно, мають вирішувати артилеристи, але те, що ми вже "намацали" перший варіант – як розбивати їх склади, – то думаю, що незабаром по збільшенню кількості боєприпасів, банку цілей буде рости й наше ураження їх артилерії чи РСЗВ. Але це не проходить за один день, тиждень чи місяць роботи HIMARS чи будь-якої іншої артилерійської системи, яку ми отримаємо зараз від Заходу", – сказав Ганущин.

Реклама

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Україні знадобляться ще десятки пускових установок HIMARS, щоб перенести бойові дії на сході України. Також сайт "Сьогодні" розповів, що таке реактивна система HIMARS.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 9 липня
1
Особовий склад 37200
Особовий склад
2
Танки 1638
Танки
3
ББМ 3815
ББМ
4
Артилерія 832
Артилерія
5
Засоби ППО 108
Засоби ППО
6
РСЗВ 247
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 187
Гелікоптери
9
БПЛА 674
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2687
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Спіймав гранату - і повернув ворогам… Юліан Ступак - лейтенант, командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Під час однієї з атак росіян спіймав кинуту в його окоп гранату і нею ж знищив ворогів… Загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області, прикриваючи побратимів. Йому був лише 21 рік. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Олександр Кукурба - майор, військовий льотчик, начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації ЗСУ. З початку вторгнення російських окупантів в Україну виконав близько 20 бойових вильотів, знищив 15 танків, більше 50 бойових одиниць техніки та понад 300 осіб живої сили противника. Герой України.
Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

21563.84

Binance Coin (BNB)

242.31

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

52.2

Theta (THETA)

1.27

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
36,50
-
50,00
55,00
37,91
-
-
-
35,99
-
-
57,99
36,02
-
51,00
57,00
36,97
-
-
56,99
37,97
-
50,99
57,99
36,77
-
51,00
57,00
35,99
-
50,00
55,00
36,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,81 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

29.81

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти