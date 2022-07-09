Капитан 103-й бригады рассказал о работе HIMARS на фронте (видео)

РСЗО успешно наносят удары по российским оккупантам

Александр Ганущин отметил, что те, кто говорят, что Украине дают мало HIMARS, не до конца понимают один важный момент. / Фото: Коллаж: Сегодня

Реактивные системы залпового огня HIMARS, которые предоставили Украине Соединенные Штаты Америки, имеют – в отличие от всех других типов ракет – разные модификации снарядов. Однако имеют и более 40 элементов, которые могут поражать отдельные цели и в общем летят точно в цель.

Об этом рассказал капитан 103 бригады ТРО Александр Ганущин в эфире канала "Украина 24" в рамках единого телемарафона.

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Важный вопрос

"Те, кто говорят, что нам дают мало HIMARS, они не до конца понимают, так сказать, наши потуги и возможности. На самом деле одна выпущенная ракета из HIMARS – это вылет 150 тыс. долларов. Полный пуск шести ракет – это 1 млн долларов. Кстати, США совершили 5900 пусков в Ираке – это, чтобы понимать, к чему мы приближаемся" – рассказал он.

По его словам, наибольшей проблемой для ВСУ является то, что у оккупантов больше – в 7-10 раз – боеприпасов к их старым артиллерийским системам:

"Поэтому HIMARS здесь, как никогда, уместен. Потому что путь боеприпаса начинается с железнодорожного вагона, перегрузки на железнодорожные станции на большой склад, тогда на склад подразделения, а подразделение условно везет "на почву" или держит в КамАЗе или возле гаубицы или "Града". Вот именно этот участок, начиная со склада до этого выезда машины с боекомплектом к конкретной батарее с "Градами", является чрезвычайной целью для собственно ракет HIMARS".

Кроме этого, он заявил, что возникает вопрос: что украинская армия разнесет быстрее – арсенал на всей протяженности от точки входа их на оккупированную территорию Украины к конкретной батарее или сами батареи?

"Это, наверное, должны решать артиллеристы, но то, что мы уже "нащупали" первый вариант – как разбивать их склады, – думаю, что вскоре по увеличению количества боеприпасов, банку целей будет расти и наше поражение их артиллерии или РСЗО. Но это не проходит за один день, неделю или месяц работы HIMARS или какой-либо другой артиллерийской системы, которую мы получим сейчас от Запада", – сказал Ганущин.

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Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украине понадобятся еще десятки пусковых установок HIMARS, чтобы перенести боевые действия на востоке Украины. Также сайт "Сегодня" рассказал, что такое реактивная система HIMARS.