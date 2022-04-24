Як святкують Великдень у зруйнованому війною селі під Києвом: фото

Американський журналіст Нолан Петерсон відвідав Київську область та показав, як у зруйнованому війною селі Горенка святкують Великдень.
Відповідні фото Петерсон оприлюднив на своїй сторінці у Twitter.
"Сьогодні я відвідав церкву в Горенці, селі під Києвом, яке було зруйноване боями, щоб взяти участь у святкуванні Великодня. Священик Іван наполіг, щоб я приєднався до них за трапезою. В одну мить я перетворився з незнайомця на друга", – повідомив американський журналіст.
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Петерсон розповів, що разом зі священиком відвідав місцевий загін територіальної оборони, щоб відсвяткувати Великдень.
"Вони наполягли, щоб я приєднався до святкування", – наголосив він.
Зеленський привітав українців із Великоднем
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців на честь Великодня. Глава держави привітав усіх зі святом та закликав берегти один одного.
"Минулого року ми зустрічали Великдень вдома через пандемію. Цього року ми знову відзначаємо Воскресіння Христове не так, як звикли через інший вірус. Через чуму під назвою війна. Торішню і нинішню загрозу об'єднує одне – ніщо не може подолати Україну", – сказав Зеленський.