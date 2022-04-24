Як святкують Великдень у зруйнованому війною селі під Києвом: фото

У Горенці бійці тероборони відзначили свято у компанії священика та американського журналіста

Американський журналіст Нолан Петерсон відсвяткував Великдень під Києвом із бійцями тероборони / Фото: Колаж: Сьогодні

Американський журналіст Нолан Петерсон відвідав Київську область та показав, як у зруйнованому війною селі Горенка святкують Великдень.

Відповідні фото Петерсон оприлюднив на своїй сторінці у Twitter.

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"Сьогодні я відвідав церкву в Горенці, селі під Києвом, яке було зруйноване боями, щоб взяти участь у святкуванні Великодня. Священик Іван наполіг, щоб я приєднався до них за трапезою. В одну мить я перетворився з незнайомця на друга", – повідомив американський журналіст.

Петерсон розповів, що разом зі священиком відвідав місцевий загін територіальної оборони, щоб відсвяткувати Великдень.

"Вони наполягли, щоб я приєднався до святкування", – наголосив він.

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