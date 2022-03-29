Як безпечно виїхати із зони бойових дій — інструкції від поліції та "Укрзалізниці"

В Україні працює сайт, де розміщується інформація про перевезення під час війни

Офіційна інформація про небезпечні маршрути не публікується для того, щоб противник не дізнався про безпечні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські транспортники та поліцейські озвучили додаткові заходи, які допоможуть безпечно евакуюватисяіз зон бойових дій.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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У поліції Миколаївської області нам повідомили, що впроваджено таку систему: офіційна інформація про небезпечні маршрути не публікується для того, щоб противник не дізнався про безпечні.

"Але кожен, хто виїжджає після пред'явлення документів, може звернутися до поліцейських або тероборони на блокпостах, де дадуть вичерпну інформацію і застережуть від замінованих узбіччя трас. Такі, на жаль, є", — повідомили нам у поліції Миколаївської області.

Такого ж підходу дотримуються силовики Запорізької області, щоби публічно не "світити" напрямки, де рухається багато цивільних.

У свою чергу, місцеві жителі окупованого Херсона нам розповіли, що більшість городян все ж таки знаходять спосіб евакуюватися у напрямку Одеси та Миколаєва.

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Трохи інша ситуація із залізничними перевезеннями. В "Укрзаліниці" нагадують, що зараз працює сайт uz-vezemo, де розміщується інформація про перевезення під час війни. Ресурс дозволяє дізнатися, коли і о котрій годині можна виїхати, наприклад, із Запоріжжя, Дніпра та інших міст у потрібному напрямку. За оцінками залізничників, хоч і не обходиться без пригод, але евакуація потягом по праву вважається найбезпечнішою. Втім, у списку міст, звідки вивозять людей потягом, наприклад, Херсона немає.

Графік евакуаційних потягів на 29 березня

"Укрзалізниця" продовжує евакуаціюукраїнців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 29 березня.

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