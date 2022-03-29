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СЕГОДНЯ Война Вторжение

Как безопасно выехать из зоны боевых действий — инструкции от полиции и "Укрзализныци"

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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29 марта, 06:00
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В Украине работает сайт, где размещается информация о перевозках во время войны
Официальная информация об опасных маршрутах не публикуется для того, чтобы противник не узнал о безопасных/Фото: коллаж: "Сегодня"
Официальная информация об опасных маршрутах не публикуется для того, чтобы противник не узнал о безопасных/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские транспортники и полицейские озвучили дополнительные меры, которые помогут безопасно эвакуироваться из зон боевых действий.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Подробности

В полиции Николаевской области нам сообщили, что внедрена такая система: официальная информация об опасных маршрутах не публикуется для того, чтобы противник не вычислил безопасные.

"Но каждый выезжающий после предъявления документов может обратиться к полицейским или теробороне на блокпостах, где дадут исчерпывающую информацию и предостерегут от заминированных обочин трасс. Таковые, к сожалению, есть", — сообщили нам в полиции Николаевской области.

Такого же подхода придерживаются силовики Запорожской области, чтобы публично не "светить" направления, где движется много гражданских.

В свою очередь, местные жители оккупированного Херсона нам рассказали, что большинство горожан все же находят способ эвакуироваться в направлении Одессы и Николаева.

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Немного иная ситуация с железнодорожными перевозками. В "Укрзалиныце" напоминают, что сейчас работает сайт uz-vezemo, где размещается информация о перевозках во время войны. Ресурс позволяет узнать, когда и в котором часу можно выехать, например, из Запорожья, Днепра и других городов в нужном направлении. По оценкам железнодорожников, хоть и не обходится без происшествий, но эвакуация на поезде по праву считается самой безопасной. Впрочем, в списке городов, откуда вывозят людей поездом, например, Херсона нет.

График эвакуационных поездов на 29 марта

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 29 марта.

Харьков:

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  • 11:30 — №229/230 Харьков — Ужгород;

Краматорск:

  • 13:00 — №274/273 Краматорск — Львов;
  • 16:00 — №276/275 Краматорск — Львов.

Другие:

  • 14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая;
  • 16:10 — 7931 Покровск — Днепр;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

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