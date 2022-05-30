Через обстріл рашистів на Донбасі витік аміаку – хто під загрозою

Місцева влада оповістила населення

На відрізку трубопроводу 7,5 км перебуває приблизно 250 тонн аміаку. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Бахмутському районі внаслідок бойових дій було пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу "Тольятті – Одеса".

Про це повідомив у Telegram начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Яка ситуація

За його словами, ця гілка не використовується з 2014 року:

"Засувки закриті, але аміак із неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута. В зону ураження можуть потрапити Бахмут, Гладосове, Дача, Миколаївка Друга, Одрадівка та Опитне", – написав він.

Павло Кириленко заявив, що місцева влада оповістила населення про необхідні заходи безпеки.

Пізніше він повідомив, що станом на 17:40 загрози для Бахмута немає:

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"Рятувальники провели обстеження – на відтинку трубопроводу 7,5 км перебуває орієнтовно 250 тонн аміаку. Витік незначний. Радіус можливого ураження хмарою аміаку становить близько 4 км".

Водночас у зоні ураження – Кодема, Гладосове, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга і Доломітне.

Як зазначається, до ліквідації наслідків аварії залучено 45 фахівців та 9 автоцистерн.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що станом на ранок 30 травня бої з російськими окупантами вже йшли на вулицях Сєвєродонецька. Критична інфраструктура зруйнована в місті на майже 100%.

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