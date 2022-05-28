Бажають добити? Окупанти завдали ракетного удару по "Артемсолі"

Російські війська влаштували ракетний обстріл Соледара Донецької області

Окупанти обстріляли важливе підприємство / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти завдали удару по підприємству "Артемсоль", яке розташоване у Соледарі . Внаслідок атаки було зруйновано будівлю заводу, який зупинив роботу більше місяця тому через повномасштабну війну. Про це повідомляє в Telegram-каналі ЗСУ.

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Одна з російських ракет потрапила в копальні "Артемсолі", ще одна поруч із копальнею. Частину приміщень заводу було повністю зруйновано, в інших будівлях місцями вибито вікна.

На місці пригоди внаслідок вибуху сталася пожежа, а уламки будівлі було відкинуто на десятки метрів.

За інформацією видання Вільне радіо ", удару було завдано за допомогою керованих ракет 9М79-1, які випускає комплекс Точка-У. Окупанти сьогодні випустили по Соледару щонайменше чотири ракети. Залишки однієї з них, яка була збита українськими силами протиповітряної оборони, впали в поле.

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Обстріл "Артемсолі"

Підприємство "Артемсоль" на невизначений час зупинило роботу через бойові дії російських військ. Йдуть постійні обстріли, частково зруйновано адміністративну будівлю. Окупанти потрапили в копальні, матеріальний склад.

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Зараз із заводу немає можливості залізницею вивозити в торгові мережі готову продукцію. Російські військові регулярно обстрілюють вузлову станцію. На авто можна підвозити лише незначну частину продукції.

У зв'язку з військовими діями сіль з Артемсолі стала дефіцитом і зникла з прилавків магазинів по всій Україні. Це може стати проблемою для господарок, які заготовляють консервацію