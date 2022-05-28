Хотят добить? Оккупанты нанесли ракетный удар по "Артемсоли"

Российские оккупанты нанесли удар по предприятию "Артемсоль", которое расположено в Соледаре. В результате атаки было разрушено здание завода, который остановил работу больше месяца назад из-за полномасштабной войны. Об этом сообщает в Telegram-канале ВСУ.
Одна из российских ракет попала в рудники "Артемсоли", еще одна рядом с рудником. Часть помещений завода были полностью разрушены, в остальных постройках местами выбиты окна.
На месте происшествия в результате взрыва произошел пожар, а обломки здания были отбросило на десятки метров.
По информации издания "Вільне радіо", удар был нанесен при помощи управляемых ракет 9М79-1, которые выпускает комплекс Точка-У. Оккупанты сегодня выпустили по Соледару по меньшей мере четыре ракеты. Остатки одной из них, которая была сбита украинскими силами противовоздушной обороны, упали в поле.
Обстрелы "Артемсоли"
Предприятие "Артемсоль" на неопределенное время остановило работу из-за боевых действий российских войск. Идут постоянные обстрелы, частично разрушено административное здание. Оккупанты попали в рудники, материальный состав.
Сейчас с завода нет возможности по железной дороге вывозить в торговые сети готовую продукцию. Российские военные регулярно обстреливают узловую станцию. На авто можно подвозить лишь незначительную часть продукции.
В связи с военными действиями соль с "Артемсоли" стала дефицитом и исчезла с прилавков магазинов по всей Украине. Это может стать проблемой для хозяек, которые заготавливают консервацию