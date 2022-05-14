Горить 50 млн доларів! ЗСУ вкотре збили стерв'ятника РФ (відео)

На Миколаївському напрямку російський винищувач успішно "перехопив" зенітну ракет

ЗСУ розгромили винищувач окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 14 травня, Збройні сили України вкотре знищили техніку Росії. Цього разу наші захисники збили російський винищувач. Його вартість складає 50 мільйонів доларів.

Про це повідомляють Збройні сили України.

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Мова йде про літак Су-34 або Су-30СМ.

"Горить 50 мільйонів. Миколаїв – це сила", – кажуть на відео.

Під Харковом ЗСУ збили російський винищувач Су-35 і затримали льотчика

У четвер, 24 березня, сили протиповітряної оборони ЗСУ на Ізюмському напрямку Харківської області знищили російський винищувач Су-35. Пілота ворожого літака було затримано українськими військовими. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

"Приємно подивитися, як на полі під Ізюмом горять уламки "суперсучасного" Су-35 за 50 мільйонів доларів. А переляканий ворожий льотчик стоїть на колінах з жахом в очах", – написав Геращенко.

Затриманим виявився підполковник курського винищувального авіаполку Сергій Косік. За його словами, перший виліт на територію України було здійснено 13 березня. Завдання льотчика було – супровід військової колони та "робота за координатами", які він отримував від старшого штурмана.

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Зазначимо, що Су-35 є найновішим літаком ВКС РФ. Його вартість складає 40-65 мільйонів доларів.

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