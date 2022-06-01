Гордон розповів, чому Путін не бомбить Київ і на що чекати далі

Український журналіст Дмитро Гордон вважає, що президент РФ Володимир Путін хоче увійти до Києва та захопити його. З цієї ж причини окупанти не бомблять столицю України. За його словами, вони хочуть зайняти ці місця, житло, офіси та інше.
Про це Гордон розповів в інтерв'ю Василю Голованову на YouTube-каналі "Україна 24".
"Київ не бомблять через те, що росіяни хочуть самі туди увійти, і щоб не мати проблем. Вони хочуть, щоб у них було все красиво та комфортно, хочуть зайняти ці місця, житло, офіси тощо. Інакше б розбомбили давно. Те, що не бомбили Маріуполь, а що для них Маріуполь? Харків – для них нічого. А ось Київ – це як християнська святиня", – заявив український журналіст.
Він зазначив, що Путін дуже хоче підкорити Київ, увійти до нього та заявити про те, що столиця Київської Русі тепер є духовною столицею трьох слов'янських держав.
"Київ для Путіна – манке місце. Він же схиблений, як і всі божевільні, на будь-яких церковних справах. Для нього Київ – сакральне місто. Він вважає, що звідти пішла Росія. Тому так бомбардувати центр Києва він не буде, я думаю", – додав Гордон.
Жданов розповів, чи буде повторний наступ на Київ
У російської армії доволі невелика чисельність особового складу, щоб здійснити повторний похід на Київ. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі марафону FREEДОМ на YouTube-каналі "Україна 24" .
"Можливість повторного наступу російських військ на Київ я оцінюю як рівну нулю. Чому? Тому що та кількість військ, яку Російська Федерація збирає вздовж Чернігівської та Сумської області, така мала, що її буде досить лише для розвідки боєм, якщо вони спробують атакувати наших українців. Тому на сьогодні ще одного угруповання чисельністю 150-170 тисяч людей ми не спостерігаємо. Формування його для РФ на найближчі місяці неможливе, тому питання другого походу на Київ з порядку денного зняте", – розповів експерт.
Що кажуть експерти
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомляв: щоб взяти Київ, Росії потрібно як мінімум три армії, яких у неї немає, і це технічно неможливо. "Штурм Києва – як це? Це спочатку взяти Бровари, Лівий берег, а в нас же є ще Правий берег. Це з технічного погляду неможливо", – розповідав він.
- Керівник видання Bellingcat Христо Грозєв вважає, що плани Володимира Путіна щодо захоплення Києва провалилися, оскільки для взяття української столиці президентові РФ довелося б мобілізувати до пів мільйона людей.
- Американська газета The Washington Post повідомила, що Росія знову стягує війська та техніку до північного кордону України. Як зазначає видання, українські прикордонники фіксують скупчення військової сили ворога поблизу Чернігівської області, населені пункти якої дедалі частіше піддаються ракетним обстрілам.
- Відомий журналіст Майкл Накі заявляв, що росіяни зараз не завдають ударів по Києву не тому, що не хочуть, а тому, що не можуть. "Жодних нових загроз немає, принаймні ми не повинні їх так сприймати. Якби росіяни могли бити по Києву, вони б це й робили", – говорив він.