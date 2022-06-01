Война
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚽ Шотландия – Украина: онлайн
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Гордон рассказал, почему Путин не бомбит Киев и чего ждать дальше

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 июня, 12:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По словам журналиста, президент РФ очень хочет покорить столицу Украины
Дмитрий Гордон рассказал о планах Путина по поводу Киева. Фото: коллаж "Сегодня"
Дмитрий Гордон рассказал о планах Путина по поводу Киева. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что президент РФ Владимир Путин хочет войти в Киев и захватить его. По этой же причине оккупанты не бомбят столицу Украины. По его словам, они хотят занять эти места, жилье, офисы и другое.

Об этом Гордон рассказал в интервью Василию Голованову на YouTube-канале "Украина 24".

Реклама

"Киев не бомбят по той причине, что россияне хотят сами туда войти, и чтобы не иметь проблем. Они хотят, чтобы у них было все красиво и комфортно, хотят занять эти места, жилье, офисы и т.д. Иначе разбомбили бы давно уже. То, что не бомбили Мариуполь, ну а что для них Мариуполь? Харьков – для них ничего. А вот Киев – это как христианская святыня", – заявил украинский журналист.

Он отметил, что Путин очень хочет покорить Киев, войти в него и заявить о том, что столица Киевской Руси теперь является духовной столицей трех славянских государств.

"Киев для Путина – манкое место. Он же помешан, как и все сумасшедшие, на всяких церковных делах. Для него Киев – сакральный город. Он считает, что оттуда пошла Россия. Поэтому так бомбить центр Киева он не будет, я думаю", – добавил Гордон.

Жданов рассказал, будет ли повторное наступление на Киев

У российской армии довольно небольшая численность личного состава, чтобы совершить повторный поход на Киев. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире марафона FREEДОМ на YouTube-канале "Украина 24".

Реклама

"Возможность повторного наступления российских войск на Киев я оцениваю равной нулю. Почему? Потому что то количество войск, которое Российская Федерация собирает вдоль Черниговской и Сумской области, настолько мало, что его будет достаточно только для разведки боем, если они попытаются атаковать наших украинцев. Поэтому на сегодняшний день еще одной группировки численностью 150-170 тысяч человек мы не наблюдаем. Формирование ее для РФ на ближайшие месяцы невозможно, поэтому вопрос второго похода на Киев с повестки дня снят", – рассказал эксперт.

Что говорят эксперты

  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщал: чтобы взять Киев, России нужно как минимум три армии, которых у нее нет, и это технически не возможно. "Штурм Киева – как это? Это сначала взять Бровары, Левый берег, а у нас же есть еще Правый берег. Это с технической точки зрения невозможно", – рассказывал он.
  • Руководитель издания Bellingcat Христо Грозев считает, что планы Владимира Путина по захвату Киева провалились, так как для взятия украинской столицы президенту РФ пришлось бы мобилизовать до полумиллиона человек.
  • Американская газета The Washington Post сообщила, что Россия снова стягивает войска и технику к северной границе Украины. Как отмечает издание, украинские пограничники фиксируют скопление военной силы врага вблизи Черниговской области, населенные пункты которой все чаще подвергаются ракетным обстрелам.
  • Известный журналист Майкл Наки заявлял, что россияне сейчас не наносят удары по Киеву не потому, что не хотят, а потому, что не могут. "Никаких новых угроз нет, по крайней мере, мы не должны их так воспринимать. Если бы россияне могли бить по Киеву, они бы это и делали", – говорил он.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Хроника обстрелов
Война в Украине из космоса
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Помощь во время войны
Наши деньги
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 1 июня
1
Личный состав 30700
Личный состав
2
Самолеты 208
Самолеты
3
Вертолеты 175
Вертолеты
4
ББМ 3343
ББМ
5
Танки 1361
Танки
6
Артиллерия 659
Артиллерия
7
Средства ПВО 94
Средства ПВО
8
РСЗО 207
РСЗО
9
БПЛА 519
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2290
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Боксер специального назначения… Олег Прудкий - чемпион Украины по боксу (входил в легендарную команду "Украинские атаманы"), с 2016-го - капитан спецподразделения КОРД. С начала войны выполнял самые сложные боевые задачи. Во время одного из них погиб, попав под обстрел врага. Ему было 30 лет.

История героя
Непокоренные
Владимир Федорович - пенсионер из Чернигова, а еще он - охотник. Когда пришли оккупанты, он прятал в подвале соседей, а сам “выходил на охоту” - стрелял по вертолетам и самолетам врага из ружья. И однажды после его выстрелов российский бомбардировщик рухнул…
История и видео пенсионера-снайпера
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31608.82

Binance Coin (BNB)

318.91

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

68.08

Theta (THETA)

1.34

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
49,00
48,90
-
-
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,93
-
50,99
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,34 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.34

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять