Гордон розповів, коли росіяни почнуть благати припинити війну

Журналіст назвав психологічну цифру втрат армії РФ, коли росіяни почнуть звертати увагу на війну в Україні

Гордон розповів про те, скільки ще має загинути окупантів, щоб росіяни задумалися про припинення війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни почнуть благати припинити війну, коли кількість втрат становитиме 50 000-70 000 осіб. Така цифра дуже відчутиметься в регіонах РФ. Про це заявив журналіст Дмитро Гордон інтерв'ю Василеві Голованову на каналі "Україна 24".

"Я думаю тисяч 50-70 – це та психологічна цифра, яка відчується в російських регіонах. Тому, що коли люди в Бурятії приходять на цвинтар, і бачать величезну кількість свіжих могил – це їх вражає, не може не вразити. Я думаю, що нарікання буде. Хотілося б, щоб це було на тлі економічної блокади Росії, хотілося б, щоб європейці були б жорсткішими в плані торгівлі з цією ублюдочною країною, і тоді все це разом матиме дію. Я в це вірю, все це буде", – розповів Гордон. .

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Як довго триватиме війна

Начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов повідомляв, що Україна воюватиме доти, доки з її території не будуть вигнані всі російські війська.

Історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак вважає, що війна в Україні буде затяжною і триватиме не один місяць, і поразка у ній буде повним крахом Російської імперії.

Головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, РФ може "заморозити" війну , щоб не залишитися у програшній ситуації.