Гордон рассказал, когда россияне начнут умолять прекратить войну

Журналист назвал психологическую цифру потерь армии РФ, когда россияне начнут обращать внимание на войну в Украине

Гордон рассказал о том, сколько еще должно погибнуть оккупантов, чтобы россияне задумались о прекращении войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне начнут умолять прекратить войну, когда число потерь составит 50 000-70 000 человек. Такая цифра очень сильно почувствуется в регионах РФ. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в интервью Василию Голованову на канале "Украина 24".

"Я думаю тысяч 50-70 – это та психологическая цифра, которая почувствуется в российских регионах. Потому, что когда люди в Бурятии приходят на кладбище и видят огромное количество свежих могил это их впечатляет, не может не впечатлить. Я думаю, что ропот будет. Хотелось, чтобы это было на фоне экономической блокады России, хотелось бы чтобы европейцы были бы более жесткими в плане торговли с этой ублюдочной страной, и тогда все это вместе будет иметь действие. Я в это верю, все это будет", – рассказал Гордон.

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Как долго будет длиться война

Начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов сообщал, что Украина будет воевать до тех пор, пока с ее территории не будут изгнаны все российские войска.

Историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак считает, что война в Украине будет затяжной и продлится не один месяц, и поражение в ней будет полным крахом российской империи.

Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, РФ может "заморозить" войну, чтобы не остаться в проигрышной ситуации.