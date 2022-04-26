Генсек ООН домовився з Путіним про евакуацію з "Азовсталі"

Господар Кремля "дав примусову згоду", але подальші кроки ще обговорюватимуться

Путін та Гутерріш обговорили війну РФ проти України. Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зустрівся сьогодні, 26 квітня, у Москві з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Як розповіли у пресслужбі ООН, під час зустрічі тет-а-тет Генеральний секретар підтвердив позицію Організації Об'єднаних Націй щодо України. Вони обговорили пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення з гарячих точок, а саме з Маріуполя.

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Путін дав примусову згоду на участь ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста в евакуації мирних жителів із заводу "Азовсталь".

Подальші обговорення будуть проведені з Управлінням ООН з координації гуманітарних питань та Міністерством оборони Росії.

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