Генсек ООН домовився з Путіним про евакуацію з "Азовсталі"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зустрівся сьогодні, 26 квітня, у Москві з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
Як розповіли у пресслужбі ООН, під час зустрічі тет-а-тет Генеральний секретар підтвердив позицію Організації Об'єднаних Націй щодо України. Вони обговорили пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення з гарячих точок, а саме з Маріуполя.
Путін дав примусову згоду на участь ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста в евакуації мирних жителів із заводу "Азовсталь".
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Подальші обговорення будуть проведені з Управлінням ООН з координації гуманітарних питань та Міністерством оборони Росії.
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