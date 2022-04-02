Генерал-майор СБУ "зменшив" себе до рядового, щоб втекти за кордон

При спробі незаконного перетину державного кордону України у п'ятницю було затримано офіцера запасу СБУ. Про це повідомляє прес-служба ДБР.
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Генерал-майор використав підроблені документи, щоб потрапити до Угорщини через пункт пропуску Тиса на Закарпатті. Зокрема, він надав фальшиву довідку про нібито непридатність до військової служби та "зменшив" себе в званні до рядового.
За цим фактом слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу.
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