Французи показали, як Росія знищує агрокомплекс України

Окупанти спеціально б'ють по українських складах зерна та полях – ЗМІ

Зруйнована українська аграрна техніка. Фото: колаж "Сьогодні"

Журналісти зібрали свідоцтва ударів РФ по аграрному господарству Україну. Удари — точні: у маленький, але критично важливий міст біля порту, станцію навантаження зерна, хлів худоби.

Про це повідомляє France 24.

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Серед підтверджених атак:

Безліч мін у засіяних полях, що готуються до збирання врожаю.

Ракетні удари по силосах та місцях годівлі великої рогатої худоби.

Обстріл конвоїв з зерном — як вагонів, так і цілих складів.

Викрадення та вивезення української агротехніки та зерна.

За даними журналістів, Україна через ці удари втрачає значну частину своїх потужностей агропромисловості — а це близько 10% ВВП.

Водночас Путін пропонує ЄС скасувати ембарго на аграрні постачання з РФ для недопущення світового голоду. Який провокує сама Москва, яка влаштувала блокаду українських портів.

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