Журналісти зібрали свідоцтва ударів РФ по аграрному господарству Україну. Удари — точні: у маленький, але критично важливий міст біля порту, станцію навантаження зерна, хлів худоби.
Про це повідомляє France 24.
Серед підтверджених атак:
- Безліч мін у засіяних полях, що готуються до збирання врожаю.
- Ракетні удари по силосах та місцях годівлі великої рогатої худоби.
- Обстріл конвоїв з зерном — як вагонів, так і цілих складів.
- Викрадення та вивезення української агротехніки та зерна.
За даними журналістів, Україна через ці удари втрачає значну частину своїх потужностей агропромисловості — а це близько 10% ВВП.
Водночас Путін пропонує ЄС скасувати ембарго на аграрні постачання з РФ для недопущення світового голоду. Який провокує сама Москва, яка влаштувала блокаду українських портів.
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