Французы показали, как Россия уничтожает агрокомплекс Украины

Оккупанты специально бьют по украинским складам зерна и полям – СМИ

Разрушенная украинская аграрная техника. Фото: коллаж "Сегодня"

Журналисты собрали свидетельства ударов РФ по аграрному хозяйству Украины. Удары — точные: в маленький, но критически важный мост возле порта, в станцию погрузки зерна, в хлев скота.

Об этом сообщает France 24.

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В числе подтвержденных атак:

Множество мин в засеянных полях, готовящихся к сбору урожая.

Ракетные удары по силосам и местам кормежки крупного рогатого скота.

Обстрелы конвоев с зерном — как вагонов так и целых составов.

Похищение и вывоз украинской агротехники и зерна.

По данным журналистов, Украина из-за этих ударов теряет значительную часть своих мощностей агропромышленности — а это около 10% ВВП.

В это же самое время Путин предлагает ЕС отменить эмбарго на аграрные поставки из РФ для недопущения мирового голода. Который провоцирует сама Москва, устроившая блокаду украинских портов.

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