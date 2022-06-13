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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Фосфор та друшлаг з авто. Окупант похвалився матері воєнними злочинами – перехоплення

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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13 червня, 15:05
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У відповідь мати російського противника лише зітхнула
Росія безжально вбиває мирне населення України. Фото: колаж "Сьогодні"
Росія безжально вбиває мирне населення України. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують застосовувати в Україні заборонені види озброєнь та розстрілювати цивільних. Вже не вперше ворог використовує фосфорні бомби на сході нашої країни. Противники отримують накази знищувати все, що бачать, навіть мирних людей.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ.

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"Фосфором палять. З нашого боку в хохлячий бік полетів фосфор", – розповідає матері окупант.

І відразу зізнається, що вони отримали команду розстрілювати всі машини, включаючи мирне населення.

"Буде з машини друшляк", – радіє ворог.

У відповідь матір зітхає, але для неї вбивство цивільних людей виправдовується просто – "не судьба".

Нагадаємо, що використання фосфорних бомб є злочином проти людяності та порушенням Женевської конвенції. А вбивство мирних людей суперечить законам і звичаям війни.

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"Усі зібрані СБУ дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський злочин не залишився безкарним. Лише у період з 4 по 10 червня 2022 року слідчі СБУ розпочали 594 кримінальні провадження за фактами вчинення злочинів, пов’язаних з відкритою військовою агресією РФ", – наголосили у відомстві.

Окупантам наказано вбивати "підозрілих" цивільних на блокпостах

На блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати мирних жителів. Про це свідчить перехоплена розмова двох окупантів з так званої "ДНР", повідомляє СБУ.

Окупанти, чия розмова була перехоплена, забезпечують патрулювання на сусідніх блокпостах Херсонської області.

"Мені сказали: якщо підозріла особа, без розмов спалювати нах*й… У мене наказ від майора такий: з'являється машина чи фура, або що з яблуками, дивишся, питаєш: "Що везеш?". Якщо людина підозріла, ї*ашить без розмов" – розповідає росіянин з позивним "Сєдой".

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"Ага, з твого боку ви їх першими спалюватимете. А якщо не встигнете, то ми?" — уточнює його співрозмовник.

Раніше ми розповідали, що окупаційна влада у Херсонській області "віджимає" приватний бізнес у місцевих підприємців. Окупанти хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб через них продавати завезене з Криму пальне.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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