У Херсонській області окупанти розпочали спецоперацію "Масовий віджим" – перехоплення СБУ

Загарбники продовжують обкрадати нашу країну

Окупаційна влада «віджимає» бізнес у місцевих підприємців. Фото: колаж "Сьогодні"

Окупаційна влада в Херсонській області "віджимає" приватний бізнес у місцевих підприємців. Окупанти хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб через них продавати завезене з Криму пальне.

Про це свідчить перехоплена СБУ розмова між "гауляйтером" Генічеська Геннадієм Сиваком і так званим радником "голови" Криму Рустемом Німетуллаєвим, який перехопила та опублікувала Служба безпеки України.

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"Якщо можна буде працювати через кинуті заправки, сьогодні ж ніхто туди бензин не возить? Ні! Ну, за законами спецоперації можна користуватися ними. Ми завозимо, зливаємо та продаємо", – пропонує Німетуллаєв.

Генічеський "гауляйтер" охоче погоджується з пропозицією, але переймається щоб "бабло из под носа не увели…", бо не хоче залишитись без додаткового "заробітку".

"Ну, треба ж персонал… Ти ж розумієш, у чому проблема?! Лавандос, як? Тобто мені потрібно організувати інкасацію, аудит, щоб вони нічого не перли…" — каже колаборант.

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Тому ідеї "російського світу" озраховані хіба що на глядачів росТБ. А українські території їм потрібні, щоб грабувати нашу країну у промислових масштабах, наголошують у СБУ.

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