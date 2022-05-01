Фейгін спрогнозував, скільки триватиме війна – усе залежить від одного фактора

Європа має наважитись дотиснути Росію фінансово, вважає російський політичний діяч

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні може розтягнутися на місяці — про це російський політичний та громадський діяч, юрист Марк Фейгін розповів телеведучій Наташі Влащенко в інтерв’ю для YouTube-каналу "Україна 24".

Марк Фейгін переконаний, прогноз щодо того, коли закінчиться війна, залежить від кількох речей.

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"Передусім від того, наскільки РФ зможе чинити спротив. Бо там ленд-лізу немає, і надія тільки на власне виробництво. Останнє, м’яко кажучи, буксує, бо, по-перше, немає складових, їх відмовився постачати навіть Китай", — сказав він.

Адвокат наголосив, що розраховувати доводиться на місяці.

"Я б розраховував на місяці, але не на роки. В Росії закінчаться ресурси, ракети, авіоніка для літаків, двигуни для танків. До речі, двигуни для ракет виробляли в Україні, про це мало хто знає", — зазначив Фейгін.

На Росію також продовжують тиснути економічні санкції.

"Якщо почнуться проблеми всередині й нічим буде платити зарплати – спалахне в країні. Війна – це дуже дорого", — сказав адвокат.

Марк Фейгін вважає, що Європа має наважитись дотиснути Росію фінансово.

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"Їм буде складно, треба будувати СПГ-термінали тощо. Багато чого прийдеться зробити, це правда. Та без цього не можна досягти кінцевого результату, бо якщо ембарго на нафту й газ введуть, то Росію стрімко наздожене крах", — сказав він.

Фейгін пояснив, що на Заході корпоративні російські олігархи є джерелом компенсації та репарацій Україні, оплати ленд-лізу і допомоги Заходу в час підтримки України. Їхні активи буде конфісковано, зазначив він.

Щодо ленд-лізу, Фейгін уточнив: він передбачає ще й виробництво зброї в Україні, а не тільки її постачання.

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