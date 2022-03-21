Джонсон планує поїздку до Києва для зустрічі із Зеленським – ЗМІ

Політик попросив чиновників вивчити практичність та доцільність поїздки в українську столицю

Володимир Зеленський (ліворуч) та Борис Джонсон (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість термінової поїздки до Києва, щоб продемонструвати підтримку Україні у війні проти Росії.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Водночас, співробітники служби безпеки побоюються можливої поїздки британського прем'єра до Києва, але Джонсон все одно хоче спробувати, якщо це може щось змінити.

"Якщо відкинути міркування безпеки, які дуже значні, питання полягає в тому, чи зможете ви досягти чогось більшого при особистому візиті, чи це буде просто демонстрація солідарності, і чи достатньо цієї причини", – зазначили джерела видання.

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