Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Чиновників зобов'язали повернутись до України до 25 квітня: що загрожує порушникам

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 квітня, 10:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Під час дії воєнного стану робота за кордоном допускається лише у разі службового відрядження
Кабмін зобов'язав чиновників повернутися
Кабмін зобов'язав чиновників повернутися / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою зобов'язав чиновників повернутися до України до 25 квітня. Якщо вони цього не зроблять, їм загрожує дисциплінарне стягнення, включаючи звільнення. Йдеться про постанову №440 "Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану".

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Реклама

Цим документом:

  • надається право керівникам державної служби під час дії воєнного стану запроваджувати дистанційну роботу для працівників, які перебувають на території України;
  • встановлюється, що робота працівників за кордоном допускається лише у разі службового відрядження;
  • надається право керівнику державної служби застосовувати дисциплінарне стягнення до працівників, які перебувають у робочий час поза робочим місцем без вирішення відповідного керівника.

Зазначимо, що, згідно із законом про держслужбу, до державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення: зауваження, догана, попередження про неповну службову відповідність, звільнення з посади державної служби.

Прикордонники ловитимуть чоловіків, які незаконно перетнули кордон

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що з усіма чоловіками, які незаконно перетнули кордон під час мобілізації, розбиратимуться на зворотному шляху. Про це Данілов сказав в ефірі українського телемарафону, передає Українська правда.

Реклама

"Коли хтось буде повертатися на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно. Всі люди, які покидали нашу країну, вони зафіксовані. Всі, хто буде повертатися в Україну, із тих, хто виїхав після 22 лютого, повинні будуть пояснити, через який пункт вони покинули країну і на підставі яких нормативно-правових документів", – сказав Данілов.

Він додав, що кожен, хто поїхав до "відрядження", повинен мати окремий документ від прикордонників.

Читайте також:

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 14 квітня
1
Особовий склад 19900
Особовий склад
2
Літаки 160
Літаки
3
Гелікоптери 144
Гелікоптери
4
Танки 753
Танки
5
ББМ 1968
ББМ
6
Артилерія 366
Артилерія
7
Засоби ППО 64
Засоби ППО
8
РСЗВ 122
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 134
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1437
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Віктор Івчук - полковник медичної служби, начальник військового госпіталю міста Маріуполь. Нині він з відважною командою медиків безперервно оперує та продовжує рятувати життя побратимів та цивільних мешканців в бомбосховищах міста-мученика. За особисту мужність та самопожертву отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12 дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини надійшли, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала справжнім будинком.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,59
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти