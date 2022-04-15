Чиновников обязали вернуться в Украину до 25 апреля: что грозит нарушителям

Во время действия военного положения работа за границей допускается только в случае служебной командировки

Кабмин обязал чиновников вернуться / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабинет министров принял постановление, которым обязал чиновников вернуться в Украину до 25 апреля. Если они этого не сделают, то им грозит дисциплинарное взыскание, включая увольнение. Речь идет о постановлении №440 "Некоторые вопросы организации работы государственных служащих и работников государственных органов в период военного положения".

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Этим документом:

предоставляется право руководителям государственной службы во время действия военного положения вводить дистанционную работу для работников, находящихся на территории Украины;

устанавливается, что работа за границей допускается только в случае служебной командировки;

предоставляется право руководителю государственной службы применять дисциплинарное взыскание к работникам, находящимся в рабочее время вне рабочего места без решения соответствующего руководителя.

Отметим, что, согласно закону о госслужбе, к государственным служащим применяется один из таких видов дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, освобождение от должности государственной службы.

Пограничники будут ловить мужчин, которые незаконно пересекли границу

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что со всеми мужчинами, которые незаконно пересекли границу во время мобилизации, будут разбираться на обратном пути. Об этом Данилов сказал в эфире украинского телемарафона, передает Украинская правда.

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"Когда кто-нибудь будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул. Система пограничников работает безупречно. Все люди, покидавшие нашу страну, они зафиксированы. Все, кто будет возвращаться в Украину, из выехавших после 22 февраля должны будут объяснить, через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов", – сказал Данилов.

Он добавил, что каждый, кто уехал в "командировку", должен иметь отдельный документ от пограничников.

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